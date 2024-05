A prefeitura de Veranópolis promove, no sábado (18), um mutirão de vacinação após o município ser afetado pela enchente que atingiu o Estado nas últimas semanas. Além da oferta de vacinas do calendário de rotina, haverá aplicação de vacina contra a gripe. A ação ocorre das 8h ao meio-dia na sala de vacinação do Posto de Saúde Central.