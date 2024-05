A chuva de maio cria transtornos nas rodovias do Estado. Alguns dos bloqueios ainda continuam, o que muda trajetos que os motoristas da Serra devem adotar. Um deles é o caminho entre Caxias do Sul e Veranópolis. No momento não é possível utilizar a rota que passa por Bento Gonçalves para chegar na Terra da Longevidade. A viagem pode ser feita por Antônio Prado e Vila Flores (confira abaixo).