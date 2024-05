A partir desta segunda-feira (20), os horários de vacinação contra a gripe foram ampliados nas unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul. Com objetivo de facilitar o acesso da população, sete postinhos terão horário estendido até as 20h: Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Esplanada, Reolon e Vila Ipê. Nas demais UBSs do município, o horário segue das 8h às 15h. A única exceção são as unidades do Centenário e Vila Cristina, que estão temporariamente fechadas em função de estragos da chuva, e a do Sagrada Família, que está com problemas na câmara de vacinas.