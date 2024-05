O mutirão de vacinação realizado no sábado (18) resultou em pelo menos 6.429 doses de vacinas aplicadas na comunidade de Caxias do Sul. Além do imunizante contra a gripe (Influenza), a população teve a oportunidade de receber as doses do calendário de rotina para crianças, adolescentes e adultos. Foram aplicadas ao menos 5.114 vacinas contra a gripe e 1.315 do calendário de rotina. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde, o dado é parcial.