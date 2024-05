Resgatados em fevereiro e enviados para tratamento para a equipe do zoológico da Universidade Caxias do Sul (UCS) e do Instituto Hospitalar Veterinário (IHVET), animais órfãos ou vítimas de traumas foram devolvidos à natureza, no interior de Caxias, nesta semana. Foram três espécies: dois quatis, três tucanos-de-bico-verde e quatro gambás-de-orelhas-brancas.