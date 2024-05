A tradicional Campanha do Agasalho de Caxias do Sul está diferente. Neste sábado (11), primeiro dia oficial da ação solidária, além de peças de roupas, são recebidos na Praça Dante Alighieri alimentos, água, itens de higiene e limpeza e colchões. São doações para as vítimas da tragédia climática que atingiu praticamente todo o Estado.