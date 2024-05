Uma ação conjunta do curso de moda da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e do Sindicato das Indústrias de Fiação, Tecelagem, Malharias, Vestuário, Calçados e Acessórios da Serra Gaúcha (Fitemavest) reúne alunos, professores, funcionários e voluntários da comunidade para a confecção de cobertas e roupas de cama, em itens que serão doados às vítimas da chuva no Rio Grande do Sul.