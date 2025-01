Transporte coletivo em Caxias do Sul ficará mais caro a partir de quarta-feira

Novas tarifas passam a valer no primeiro dia do ano, nesta quarta-feira.

A passagem do transporte coletivo em Caxias do Sul ficará mais cara a partir desta quarta-feira (1º). Para quem usa o cartão Caxias Urbano, o novo valor é R$ 5,45, um aumento de R$ 0,55 em relação ao valor atual. Para quem paga em dinheiro ou cartão de crédito, a passagem custará R$ 7,50 – atualmente são R$ 6,70.

Já a Tarifa Verde, que funciona nos horários de entrepico, das 9h às 11h e das 14h às 16h, o novo valor será de R$ 4,45 . Atualmente, custa R$ 3,90. A Tarifa Verde só está disponível às pessoas que pagam com o cartão Caxias Urbano.

Para quem utiliza o serviço intramunicpal, que percorre os distritos de Fazenda Souza, Loreto, Santa Lúcia do Piaí, São Jorge da Mulada e Vila Oliva, o valor da passagem será fixado em R$ 10 para quem usa o cartão Caxias Urbano. Se for pagar em dinheiro ou cartão de crédito, os valores vão variar de R$ 15 a R$ 26,65, conforme a linha (veja mais abaixo). Os valores foram possíveis a partir da aprovação do subsídio de R$ 3,5 milhões, autorizada pela Câmara de Vereadores.