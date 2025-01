Devido ao feriado de Ano-Novo, vacinação contra a covid-19 nas UBSs de Caxias será retomada na sexta

Para o início de janeiro, secretaria da Saúde prevê a chegada de mais doses da vacina. Bruno Todeschini / Agencia RBS

As unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul seguem fechadas até esta quarta-feira (1°). Habitualmente, a vacinação contra a covid-19 para públicos prioritários é realizada nas segundas e sextas-feiras. Como os atendimentos normais nos postinhos retomam na quinta-feira (2), a imunização volta a ser realizada na próxima sexta-feira (3), nas UBSs com horário estendido (veja abaixo).

Já para as crianças de seis meses a quatro anos, 11 meses e 29 dias (ou seja, aquelas que ainda não completaram cinco anos de idade), a vacinação contra a covid-19 será retomada apenas na quarta-feira (8) em todas as UBSs do município. Lembrando que, desde o início de 2024, o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra covid-19 no calendário vacinal infantil.

Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), as faltas pontuais do imunizante ocorrem quando a entrega atrasa por parte do Ministério da Saúde. Para o início de janeiro, a pasta prevê a chegada de mais doses. Desde o último dia 20, o governo do Estado está distribuindo um lote de 42,2 mil doses de vacinas contra a covid-19 para crianças. Para a 5ª Coordenadoria Regional de Saúde (5ª CRS) com sede em Caxias e que abrange outros 48 municípios da Serra, devem chegar 4,6 mil doses.

UBSs que vacinam entre 7h30min e 16h30min: Alvorada, Ana Rech, Bela Vista, Belo Horizonte, Campos da Serra, Centenário, Centro de Saúde, Cristo Operário, Cristo Redentor, Diamantino, Fátima Alta, Fátima Baixa, Forqueta, Galópolis (atendimentos ocorrem na Rua Pedro Chaves, 102), Madureira, Mariani (atendimentos ocorrem na Praça Estação Cidadania - Cultura), Parque Oásis, Pioneiro, Planalto, Planato Rio Branco, Rio Branco, Sagrada Família, Salgado Filho, Santa Fé, Santa Lúcia Cohab, São Caetano, São Ciro, São José, São Leopoldo, São Vicente, São Victor Cohab, Século XX, Serrano, Tijuca, Vila Lobos, Vila Oliva e Vila Seca.

UBSs que vacinam entre 7h30min e 21h: Cinquentenário, Cruzeiro, Desvio Rizzo, Eldorado, Reolon e Vila Ipê.

UBSs que vacinam entre 7h30min e 12h e das 13h às 16h30min: Criúva, Fazenda Souza e Santa Lúcia do Piaí Vila Cristina.

Os públicos prioritários:

Crianças (6 meses até 4 anos, 11 meses e 29 dias):

Se nunca vacinadas: tomam 2 doses

Se vacinadas anteriormente com 3 doses de Pfizer: tomam 1 dose da Moderna

Outros casos: procurar UBS para orientações

Grupo prioritário (a partir dos 5 anos nos seguintes casos):

trabalhadores de saúde

pessoas de 60 anos ou mais

pessoas vivendo em instituições de longa permanência e seus trabalhadores

imunocomprometidos

indígenas

gestantes e puérperas

pessoas com deficiência permanente

pessoas com comorbidades

pessoas privadas de liberdade maiores de 18 anos

funcionários do sistema de privação de liberdade

adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas

pessoas em situação de rua

Como fica para o grupo prioritário:

Se nunca tomou nenhuma vacina da covid-19 (de qualquer laboratório): toma 1 dose da Moderna.

Se tomou 1 dose ou mais de outras vacinas da covid-19 (qualquer laboratório que não seja Moderna): toma 1 dose da Moderna (intervalo mínimo de 3 meses).

Reforços para grupos prioritários: