Com previsão de 61 milímetros de chuva para Caxias do Sul, este domingo, segundo do mês de maio e que celebra o Dia das Mães será diferente para milhares de famílias gaúchas. As estradas bloqueadas impedirão que muitas se reúnam para celebrar a data. Em abrigos, voluntários distraem crianças que criam cartões e presentes para suas mães. E há ainda quem, por força do trabalho, precise se distanciar dos filhos às vésperas da data.