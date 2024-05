Os moradores de Santa Tereza, Farroupilha e São Marcos que foram afetados pela chuva deste início de maio já podem solicitar o saque calamidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Na sexta-feira (10), a Caixa Econômica Federal divulgou a lista com os dez primeiros municípios beneficiados com a medida. O valor máximo para retirada é de R$ 6.220 por conta vinculada, limitado ao saldo da conta.