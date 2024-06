As seis milhões peças de roupas recebidas pela Fundação Caxias na Campanha do Agasalho 2024 estão sendo direcionadas às entidades parceiras. Ao todo, são 110 entidades caxienses auxiliadas pela iniciativa. Parte dos donativos também está sendo direcionado aos afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Por enquanto, 51 entidades caxienses receberam mais de 171 mil peças de roupas.