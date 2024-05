O secretário da Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde, Felipe Proenço, visitou nesta segunda-feira (27) o prédio da Unidade Básica de Saúde (UBS) de Vila Cristina, em Caxias do Sul. A UBS está fechada desde que foi alagada e teve todos os equipamentos e mobiliários perdidos no início deste mês em decorrência da chuva. Até o momento, não há prazo para reabertura da unidade e está em avaliação o possível retorno das atividades ao mesmo local ou a mudança para um novo endereço.