Cerca de 15 famílias, moradoras da Rua 25 de Julho, no bairro Kaffe Eck, em Picada Café, foram orientadas pelos bombeiros locais a deixar suas casas após deslizamentos de solo verificados durante a chuva intensa da noite de domingo (12). O pedido foi reiterado nesta segunda-feira (13), após visita do prefeito Luciano Klein, do comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Picada Café, Vilson Koch, e do geólogo Guilherme Lemos, que vistoriou a área e deu seu parecer técnico sobre a situação, constatando a possibilidade de que haja novos danos naquele local.