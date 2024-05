A trégua da chuva nesta sexta-feira (3) baixou os níveis de água em duas barragens que estavam com risco de rompimento. Conforme o último relatório da CEEE Geração, a Barragem do Blang e a Barragem da Divisa, em São Francisco de Paula, foram reclassificadas pelo governo do Estado como alerta e atenção, respectivamente. A companhia não soube precisar quanto a água diminuiu.