A semana fecha na região com aumento na barragens com risco de rompimento. Atualmente, cinco estruturas estão sendo monitoradas. O alto volume de chuvas, registrado desde a segunda-feira (29) tem afetado a estrutura de barragens e elevado o nível de água dos reservatórios. Cidades como Bento Gonçalves, Canela, Farroupilha, Caxias do Sul, Pinto Bandeira e São Francisco de Paula podem ser atingidas por grandes volumes de água. Confira a seguir a situação dessas e de outras estruturas na região da Serra: