A mobilização comunitária iniciada em setembro do ano passado após a destruição da ponte de ferro, localizada na RS-448, entre Nova Roma do Sul e Farroupilha, mostra força novamente. É que agora voluntários da Associação Amigos de Nova Roma trabalham para remover dezenas de barreiras que se acumulam ao longo da rodovia estadual. O objetivo é retomar o tráfego de veículos e a ligação com o município vizinho.