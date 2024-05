A prefeitura de Nova Roma do Sul divulgou, no fim da tarde desta quarta-feira (1º), fotos aéreas que mostram a situação do Rio das Antas em decorrência do alto volume de chuvas que atinge a região. As imagens mostram a força da água na usina Castro Alves, assim como sob a ponte que liga o município a Farroupilha, inaugurada em janeiro deste ano.