O reflexo da chuva que atinge o estado há dias afetou drasticamente a produção agrícola e infraestrutura de diversas localidades de Caxias do Sul. Conforme o levantamento da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), as regiões de Vila Cristina, Menino Deus, em Forqueta, Santa Lúcia do Piaí e Vila Oliva são as mais afetadas. Os prejuízos entre perda de safra, criação de animais e danos em estruturas totalizam R$ 85,5 milhões.