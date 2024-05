A Polícia Civil de Farroupilha confirmou a identificação do casal que morreu em acidente de trânsito na tarde de domingo (26) no km 117 da Rs-453, em Farroupilha. Adair Pereira de Camargo, 44 anos, e Vanessa Puton Camargo, 41, são velados na Capelas São Francisco - Sala B, em Caxias do Sul e serão sepultados nesta segunda (27), às 16h, no Cemitério Público Municipal.