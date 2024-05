Duas pessoas morreram em acidente no km 117 da RSC-453, em Farroupilha, no início da noite desse domingo (26), por volta das 18h. Segundo o Grupo Rodoviário (GRv) do município, uma caminhonete S10 trafegava no sentido Garibaldi-Farroupilha quando, por motivos ainda desconhecidos, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com um HB20.