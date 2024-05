O atendimento de saúde da prefeitura de Caxias do Sul aos moradores do bairro Centenário com uma ônibus da Cruz Vermelha foi cancelado nesta segunda-feira (27). A alteração no cronograma ocorre em virtude de um acidente de trânsito ocorrido no domingo (26), em Farroupilha, envolvendo uma caminhonete da Cruz Vermelha.