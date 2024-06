No dia 1º de maio, a Serra e o Estado já contabilizavam os prejuízos do que viria a ser a maior catástrofe climática da história gaúcha. A chuva, contudo, não deu trégua naquela quarta-feira, e, em apenas seis horas (das 6h às 12h), 140 grandes deslizamentos se somaram aos estragos. Detalhe: apenas no território de Bento Gonçalves. A maioria nas localidades de Faria Lemos, Eulália, Vale Aurora e Rio das Antas.