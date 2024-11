O bacalhau é um ingrediente tradicional na culinária portuguesa e em diversas outras ao redor do mundo, sendo especialmente apreciado em datas comemorativas e ocasiões especiais. Com seu sabor marcante e versatilidade, ele pode ser preparado de inúmeras maneiras, oferecendo pratos saborosos e até mais sofisticados. Se você está em busca de ideias para um almoço delicioso e autêntico, confira 5 receitas irresistíveis com bacalhau!