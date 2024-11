6 simpatias para conquistar o emprego dos sonhos ainda em 2024

Conseguir uma vaga no competitivo mercado de trabalho, muitas vezes, pode ser uma tarefa difícil. Agora, que tal considerar uma abordagem mais espiritual para te ajudar a alcançar esse objetivo? De acordo com Yara Vieira, consultora esotérica do Astrocentro, as simpatias podem ser a chave para destrancar aquela porta de oportunidade que você tanto almeja. Nesse cenário, a fé e a emissão de positividade para o universo são ingredientes essenciais nessa equação.