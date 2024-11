Felipe Melo pode antecipar adeus ao Fluminense após punição de 5 jogos por ofensas à arbitragem

A passagem de altos e baixos do controverso volante/zagueiro Felipe Melo no Fluminense pode chegar ao fim de maneira melancólica. O veterano foi punido com cinco jogos pela Segunda Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta terça-feira por críticas à arbitragem e não deve mais entrar em campo pelo clube. Fora dos planos do técnico Mano Menezes, o jogador gostaria de disputar mais uma temporada nas Laranjeiras, mas não deve ter o vínculo renovado. O clube também levou uma multa financeira por racismo contra os torcedores gaúchos.