Somente entre sexta e sábado, a Fundação Caxias recebeu cerca de 13 mil quilos de alimentos que serão destinados aos impactados pela chuva em todo Estado. Ainda foram doados 270 colchões e 32 mil peças de roupas. O levantamento dos itens de higiene e limpeza ainda não foi confirmado. Os números de doações do domingo não foram divulgados.



Conforme Euclides Sirena, presidente da Fundação Caxias, já foram distribuídas doações para Galópolis e Vila Cristina, em Caxias, além dos municípios de Santa Tereza e Roca Sales. São 320 voluntários atuando no recebimento e triagem. Os pontos de arrecadação são a sede da Fundação, na Rua Sarmento Leite, 2.189, no bairro Rio Branco, e o Seminário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, na Rua Ivo Remo Comandulli, 897 (descida dos Pavilhões da Festa da Uva). O horário é das 8h às 17h.