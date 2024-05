Entre as dezenas de voluntários que formaram a força-tarefa deste domingo (12) no Seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, para receber doações às pessoas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul, alguns escolheram a data para passar o Dia das Mães com ainda mais significado, levando suas mães ou seus filhos para agir em benefício de outras famílias.