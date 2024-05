O Seminário Nossa Senhora Aparecida, em Caxias do Sul, que desde o início da mobilização solidária em prol das famílias desalojadas pela enchente no Estado é uma referência para entrega de donativos, teve na manhã deste domingo um momento de oração. O bispo da Diocese de Caxias do Sul, dom José Gislon, levou uma mensagem de agradecimento a todos os voluntários que estão doando tempo e energia neste momento, em especial às centenas que comparecem diariamente no ginásio do seminário, para receber doações, fazer triagem, montar cestas básicas e destinar a abrigos de toda a região.