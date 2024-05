O primeiro dia da 145ª Romaria ao Santuário de Caravaggio, neste sábado (25), teve uma participação especial. Com o cão-guia Capone, de 7 anos, o caxiense Samuel da Luz Stumpf, 31, que tem deficiência visual, fez o trajeto com o intuito de mostrar que não há limitações para os cegos. A jornada irá resultar em uma websérie documental de três episódios, produzida pela 855 filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo.