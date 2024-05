Nas últimas duas semanas o som das aeronaves e helicópteros que circulam intensamente no céu passaram a integrar a rotina das cidades da Serra. Entre alimentos, água, medicamentos e pessoas transportadas, a esperança se tornou a carga mais valiosa. Isso porque com o bloqueio total da BR-470, entre Bento Gonçalves e Veranópolis, as aeronaves passaram a ser o meio de transporte mais ágil entre os municípios. Os 40 quilômetros que dividem as cidades, percorridos por terra em cerca de 45 minutos, agora são ultrapassados em 16 minutos, via ar.