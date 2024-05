Um nascimento programado em detalhes teve o planejamento completamente alterado pela catástrofe das enchentes no Rio Grande do Sul — e exigiu, inclusive, um deslocamento por via aérea. Grávida do primeiro filho, Cassiane Rech, 38 anos, teve de pegar carona em um helicóptero que partiu de Caxias do Sul para se submeter a uma cesariana na Santa Casa de Porto Alegre, onde teria todo o aparato necessário para cuidar de Bruno Fernandes Rech, diagnosticado com uma cardiopatia grave durante a gestação.