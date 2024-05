A cobrança do estacionamento rotativo regulamentado (ERR), em Caxias do Sul, é retomada nesta nesta segunda-feira (6). Em função da situação de calamidade pública, o serviço estava suspenso nos últimos dias. Em toda a cidade são distribuídas 4.963 vagas na zona azul e verde, com tarifas, respectivamente, de R$4,40 e R$ 2,20 por hora.