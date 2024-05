O pequeno município de Serafina Corrêa, na Serra, com cerca de 18 mil habitantes, segue contabilizando os estragados causados pela chuva e pela cheia do Rio Carreiro. Segundo informações da prefeitura, são, até o momento, 102 pessoas desabrigadas, sendo 40 crianças e 62 adultos. Eles foram levados para um abrigo montado pela Defesa Civil na salão da comunidade do bairro Aparecida. A cidade já registrou duas mortes.