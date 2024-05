Equipes da prefeitura e do Corpo de Bombeiros de Serafina Corrêa localizaram, na manhã desta quinta-feira (2), o corpo de um homem, morador do bairro Alto Paraíso, que estava soterrado nos escombros da casa onde morava. A identidade da vítima não foi divulgada. As equipes de busca foram informadas sobre o desaparecimento na noite de quarta-feira (1º). De acordo com a administração municipal, o Arroio Feijão Crú alagou a cidade e provocou uma série de transtornos.