Neste ano, completam-se 10 anos em que a vacina contra o HPV (o papilomavírus humano) está disponível pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em abril, o Ministério da Saúde anunciou uma mudança no imunizante: o público-alvo, formado por meninos e meninas entre nove e 14 anos, passa a receber uma dose única, e não mais duas. Caxias do Sul e todos municípios da Serra disponibilizam a vacina dessa forma. Assim como ocorre com outras campanhas de vacinação, o desafio é vencer as notícias falsas e aqueles que rejeitam mais essa importante proteção. Em Caxias, um cenário é de que 83% das meninas do público-alvo estão vacinadas, contra apenas 47% dos meninos.