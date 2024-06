O mês que ficará na história pela destruição provocada pelo alto volume de chuva no RS se encerra com tempo firme e frio na Serra gaúcha. A sexta-feira (31), último dia de maio, terá sol entre nuvens em todo o Estado após um amanhecer gelado, principalmente nos Campos de Cima da Serra. São José dos Ausentes teve formação de geada fraca e Cambará do Sul registrou 3,3°C, a menor temperatura entre as cidades gaúchas.