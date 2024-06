A agência de serviços Tudo Fácil em Caxias do Sul reabre nesta sexta-feira (29), após a chuva que atingiu o Estado derrubar o sistema que é interligado em âmbito estadual. O espaço oferece 40 serviços presenciais (lista abaixo) no 2º andar do Bourbon Shopping San Pellegrino, localizado na Avenida Rio Branco, 425, bairro São Pelegrino. Além de outros 700 serviços digitais por meio dos terminais de autoatendimento.