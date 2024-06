Até o dia 7 de junho está aberta a fase de inscrições para que as vinícolas de Caxias do Sul participem da Feira do Vinho 2024. Os interessados podem se inscrever preenchendo o formulário por este link, pelo WhatsApp (54) 98418.4953 ou ainda pelo telefone (54) 3222.1875. Não há custo para participar.