Trabalhadores de Caxias do Sul podem solicitar, a partir desta terça-feira (15), o saque calamidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A inclusão da cidade foi anunciada pela Caixa Econômica Federal na noite de terça-feira (14). A solicitação pode ser feita até 6 de agosto. A liberação ocorre devido à tragédia climática que assola o Rio Grande do Sul desde o fim de abril.