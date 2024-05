Com estradas bloqueadas em pelo menos 10 regiões do município, a prefeitura de Caxias do Sul trabalha desde o começo de maio para liberar ligações a comunidades e restabelecer o escoamento da produção e a circulação de veículos em diversas localidades.



De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (27) pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos (Smosp), são 21 trechos completamente interditados, além de outros pontos com permissão apenas para automóveis ou acesso local.