A 10 dias para o fim da Campanha Nacional de Vacinação Contra a Influenza, em 31 de maio, nenhum dos principais municípios da Serra atingiu, pelo menos, 50% da cobertura vacinal dos grupos prioritários. O levantamento do Pioneiro levou em consideração as cidades de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Farroupilha, Flores da Cunha, São Marcos e Vacaria.