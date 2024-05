Neste domingo (26) ocorre a 25ª edição da Feira Maesa Cultural, das 10h às 18h, na Rua Plácido de Castro. O evento contará com mais de 200 expositores do ramo do artesanato, gastronomia e agricultura familiar. O evento também terá ainda brinquedos infláveis para as crianças e atrações culturais, como shows do Grupo Instrumental Florescer, Teatro Vida Sempre, Flutur, banda Emilio Meyer, Tissão e Uzgury, Endrigo Costa, Nivaldo Mosele, Ismael Varela e Reinaldo Gonçalves.