São muitas as formas de ajudar as famílias atingidas pelo desastre ambiental no Estado. A Mônica Ofmam encontrou no seu trabalho a maneira ideal de contribuir. Proprietária da Hale Hana, um novo negócio na galeria universitária do campus central da Universidade de Caxias do Sul, ela está destinando o lucro da venda das pipocas salgadas durante as exibições do Cine Cetec UCS para os desabrigados.