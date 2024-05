Anunciado ainda no início de abril, o Cine Cetec UCS se inicia nesta segunda-feira adaptado ao caráter solidário que passou a envolver também as atividades culturais, desde que o Estado foi atingido pelas enchentes. Até sexta-feira, as oito sessões da mostra dedicada ao cinema italiano terão arrecadação de mantimentos, a serem destinados às vítimas da tragédia.