Nesta quarta-feira (1°), no Dia do Trabalhador, estabelecimentos de Caxias terão alterações nos horários de funcionamento. De acordo com o Sindicato dos Lojistas (Sindilojas) de Caxias, o atendimento no comércio poderá ser feito somente pelos proprietários das lojas pois, segundo a Convenção Coletiva de Trabalho (CCT), o uso de mão de obra de funcionários não é permitido no comércio varejista.