Reprovar não é a solução

Por Natália Gil, doutora em Educação e professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul

É uma ilusão delirante e sem nenhuma base empírica ou científica considerar que a reprovação faria com que o aluno se dedicasse mais aos estudos. As pesquisas sobre o tema, tanto da área de sociologia quanto da psicologia, invariavelmente comprovam que não: o aluno que reprova volta no ano seguinte desinteressado da escola, apartado do seu grupo de amigos, desacreditado pelos professores e com a confiança em si abalada.