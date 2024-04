A profissão de engraxate, um dos ofícios que vêm desaparecendo ao longo dos anos, tem uma data comemorativa celebrada neste sábado, dia 27 de abril. Mesmo no esquecimento, a função, festejada poucos dias antes do 1º de Maio, Dia do Trabalhador, permanece viva em Caxias do Sul. A reportagem do Pioneiro encontrou duas pessoas que ainda circulam pelas ruas carregando a caixinha de madeira pelas costas com itens como escova, calçadeira, lata de graxa, flanela e esponja.