Em busca de donativos, uma equipe do Banco de Alimentos de Caxias do Sul, órgão ligado à Secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), estará, nesta sexta-feira (26), no parque de diversões instalado no Shopping Villagio Caxias trocando um ingresso por 2kg de alimentos não perecíveis. A ação vai ocorrer a partir das 19h e serão 500 ingressos disponíveis para a troca (cada entrada dá acesso um brinquedo).