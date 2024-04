A partir desta quinta-feira, até o dia 24 de maio, a Galeria de Artes do campus 8, da UCS sedia a exposição "Acervo Marcelo Lunardi: diálogos na produção de gravuras de artistas mulheres". Com curadoria de Juliane Brino e do próprio Lunardi, um dos mais reconhecidos mestres impressores de gravuras em metal do Estado, a mostra reúne trabalhos de 25 artistas do mundo todo, sendo em grande parte inéditos.